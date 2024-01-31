В Сириусе планируют создать эколого-рекреационный кластер для развития туризма

"Если смотреть в совокупности, мы видим новый туристический кластер развития экологических программ. Каждый год у нас кратный прирост турпотока. Нам кажется, что в предгорье должны появляться новые центры - весь сегмент должен развиваться как эколого-рекреационный для активного досуга кластер. Этого не хватает под тот поток туристов, который есть сейчас. Это одна из задач, сейчас мы пишем концепцию социально-экономического развития федеральной территории, пытаемся все эти эффекты просчитать", - сказала Шмелева.