От музея братьев Васнецовых до древних динозавров: чем туристов удивит Кировская область

Улица Спасская Точка притяжения в Кирове – это существующая с конца 18-го века Спасская улица. Она сохранила свои границы неизменными до наших дней.

Ее пешеходная часть выложена брусчаткой и тянется вдоль исторических особняков. В центре улицы – фонари, скамейки и вазоны с яркими цветами, придающие улице особую атмосферу. От начала до конца Спасской улицы можно пройти всего за 10 минут, так как она не протяженная. Одной из центральных скульптур на улице является старинный автомобиль – популярное место для фотографий. Кроме того, на ней расположены исторические здания: Дом Витберга, Театр на Спасской, Дом связи, усадьбы вятских купцов. Ботанический сад.

В Кирове расположен уникальный заповедник природы, привлекающий огромное количество горожан с наступлением теплых дней. Это Кировский ботанический сад, который можно назвать живым музеем растительного мира из различных климатических зон и континентов. Он является одним из старейших садов, ведь ему больше 110 лет. При этом стоит отметить, что он является одним из самых компактных садов в России. В ботаническом саду каждому посетителю предоставляется возможность прогуляться по аллеям, насладиться красотой разнообразных деревьев и кустарников, отдохнуть у грота родника, из которого берет свое начало небольшой ручеек, стекающий в бассейн «Черное море». В саду можно найти разнообразные цветочные композиции, при этом рисунок клумб и подбор растений меняются каждый год. Музей Дымковской игрушки Маленькая слобода Дымково, являющаяся частью города Кирова, считается родиной Дымковской игрушки. В свое время местные женщины начали лепить своими руками из глины небольшие свистульки, которые благодаря мастерству прославились как «Вятская свистунья» и стали незаменимым атрибутом различных праздников.

Сейчас в Кирове действует музей «Дымковская игрушка: история и современность», который рассказывает о развитии этого уникального художественного направления начиная с XIX века и до наших дней. В его коллекции насчитывается более 1000 экспонатов, включающих в себя не только игрушки, но и фотографии, картины, скульптуры с изображением талантливых мастериц Дымкова, а также архивные документы. Коллекция постоянно пополняется новыми произведениями искусства. Там же проводятся экскурсии, позволяющие каждому познакомиться с процессом создания таких игрушек.

Музей-усадьба братьев Васнецовых Известные русские художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы провели свое детство в Кировской области – в селе Рябово. В 1981 году в их честь там открылся Мемориальный дом-музей. В настоящее время музей-заповедник превратился в удивительный комплекс, объединяющий историю и природу. Центром является историческая часть села Рябово, где находятся дом семьи Васнецовых, усадьба с хозяйственными постройками, васнецовская липа. Здесь также можно увидеть выставочный зал, расположенный в доме Притча, и руины каменной церкви Рождества Иоанна Предтечи, где служил отец художников. На территории проводятся разнообразные мероприятия: фестивали, концерты, праздники и пленэры. Музей приглашает гостей на экскурсии по усадьбе и мемориальной экспозиции, а также предлагает пройти туристический маршрут «В лабиринте васнецовских сказок».

Помимо этого в Кирове открыт Вятский художественный музей имени Васнецовых, где представлена коллекция из более чем 23 тысяч произведений искусства. В Кировскую область – к динозаврам В областной столице есть Вятский палеонтологический музей. Он был основан в 1994 году. Основными экспонатами стали скелеты парейазавров – крупных парарептилий, длина тела которых достигала трех метров. Их останки обнаружили в 1990-х годах под Котельничем. Скелеты уникальны и не встречаются больше нигде в мире. Кроме того, музей организует экскурсии на местонахождение парейазавров, которое расположено под Сокольей горой в районе деревни Боровики. Только представьте, кладбище древних гигантов растянулось по берегу Вятки на 30 километров.

Также в регионе можно посетить Котельничский палеонтологический музей и Динопарк, где установлены 18 фигур динозавров в полный рост. Каринская узкоколейная железная дорога Существующая Каринская узкоколейная железная дорога раньше служила для транспортировки торфа кировской ТЭЦ-3. Со временем потребность в этом виде топлива утратилась, так как электростанция перешла на газовое топливо. Но дорогу решили сохранить – жители поселка Каринторф нуждались в транспортной связи с Кирово-Чепецком. Да и сама дорога является редкостью для России. В прошлом году один из вагонов переоборудовали – в нем появился стеклянный пол, что, несомненно, добавляет антуража 40-минутной поездке. В самом поселке Каринторф находится музей железной дороги, где посетителей ждет знакомство с депо и экспонатами.

Заповедник «Нургуш» Меньше чем за три часа туристы от Кирова могут добраться до заповедника «Нургуш», его площадь – более 23 тысяч гектаров. До революции эти места принадлежали частным лесопромышленникам. Но со временем перешли в статус государственного природного заповедника. Главной целью его создания было восстановление почти полностью уничтоженных популяций бобра и выхухоли. Для этого первых привезли из Беларуси, а вторых – из Калининградской области. Изюминка места – спокойная и величественная красота природы. В «Нургуше» можно встретить различных животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Для гостей природного комплекса созданы два музея: «Логово Йети» и «Легенды Нургуша». Также можно в уютной «избе Травницы» попробовать чай из 20 заповедных трав и, конечно же, пройтись по экологическим тропам.

«Поющие пески» на Вятке У деревни Атары, где сейчас никто не живет, в живописной местности находится загадочная отмель, простирающаяся на протяжении трех километров. Попасть в это заброшенное место – дело непростое. Сюда не ведет ни одна автодорога, а самостоятельно пешком пройтись здесь может быть опасно из-за зверей в лесу. Единственный путь – река. Почему это место прозвали «поющими песками»? При сильном ветре слышны загадочные звуки. Его воспроизводят песчинки из кварца, которые сжимаются, расширяются и электризуются во время перемещения. Такое звучание зависит от размера песчинок и от силы воздействия на них. Однако этот удивительный эффект возникает лишь в сухие и жаркие дни. Таких мест очень мало на планете. Озеро Шайтан Еще одна природная достопримечательность Кировской области – озеро Шайтан, имеющее идеальную овальную форму. Находится оно неподалеку города Уржум в чаще леса, поэтому путь к нему не из легких. Уникальность озера заключается в том, что на его поверхности существуют дрейфующие острова, на которых растут небольшие деревья и кустарники. Издавна вокруг него ходили страшные рассказы, путали людей «дьявольские проделки» в виде фонтанов с поверхности, которые в настоящее время легко объяснить, прибегнув в науке. К фонтанированию и бурлению приводит сифонная циркуляция подземных вод. Береснятский водопад.