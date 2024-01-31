В Кронштадте посещаемость "Острова фортов" достигла 3,3 млн человек в 2023 году

Около 3,3 млн посетителей принял туристско-рекреационный кластер "Остров фортов" в Кронштадте в 2023 году, что на 500 тыс. больше, чем в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

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"Если говорить про "Остров фортов", в прошлом году [кластер] принял 3,3 млн посетителей, что, например, сопоставимо с посещением таких крупнейших наших "бриллиантов", как музей-заповедник "Царское Село", - сказал Корнеев на пресс-конференции, посвященной итогам программы межрегионального сотрудничества в туротрасли Санкт-Петербурга и Москвы в 2023 году и планам на 2024 год.

В 2022 году "Остров фортов" посетили около 2,8 млн человек.

Развитие новых городских локаций, объектов "новой туристской географии" власти Петербурга относят к ряду приоритетных направлений. Проект "Остров фортов" Корнеев назвал самым ярким примером таких объектов.

"Уже сейчас 10% объектов показа в Санкт-Петербурге - это новые объекты", - отметил он.

Проект "Остров фортов" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта как культурно-туристического центра. Он предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера образовательной и рекреационной направленности с комфортными общественными пространствами.

Больше путешествующих семьями

Среди перспективных видов туризма, над которыми Петербург работает вместе с Москвой, глава комитета перечислил семейный, образовательный, событийный, гастрономический, промышленный и другие. По приведенным Корнеевым аналитическим данным, количество семейных туристов в Санкт-Петербурге по итогам 2023 года выросло на 18% - до 4,2 млн, а их доля в общей структуре турпотока в город оценивается в 53%.

По данным городской администрации, общее число гостей Петербурга за 2023 год достигло 9,4 млн - на 16% больше, чем годом ранее. Корнеев отметил, что около 35% гостей города совмещают путешествие в Петербург и по маршрутам "Серебряного ожерелья России" (объединяет 11 регионов Северо-Западного федерального округа).