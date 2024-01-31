Лучшие отели Сочи и курорта Роза Хутор для зимнего отдыха

Сочи - идеальное направление для февральских каникул. На побережье можно застать по-весеннему теплые и солнечные дни, а в горах вдоволь накаться на лыжах и сноуборде. Рассказываем о лучших отелях для незабываемого отдыха зимой.

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Rosa Chalet, Роза Хутор

Уютный отельный комплекс, выполненный в стиле альпийских шале, расположился на высоте 1100 метров рядом со станцией «Олимпия». Для любителей горных лыж и сноуборда место идеальное, ведь на трассу вы попадаете прямиком из комплекса.

Никаких трансферов и очередей на подъемники - красота!

В шале могут с комфортом разместиться компании от девяти до двенадцати человек. Внутри есть все необходимое: полностью оборудованная кухня, просторная гостиная и спальни с ванными комнатами.

Отдохнуть и расслабиться после дня на склоне можно в финской сауне или японской бочке «Фурако» под открытым небом.

Любители экстремального отдыха непременно оценят услугу по организации хелли-ски от консьерж-службы Rosa Chalet.

Команда отеля в два счета поможет с бронированием столика в ресторане и других активностей на курорте «Роза Хутор».

Кроме того, на территории комплекса работает ресторан «Вельвет», в меню которого представлены блюда средиземноморской, европейской и азиатской кухни в авторском исполнении шеф-повара. Главный хайлайт - открытая терраса, откуда открывается невероятный вид на горы и окрестности.

Лучезарный, Сочи (Лоо)

Если вы мечтаете о неспешном отдыхе вдали от суеты большого города, отель Лучезарный станет идеальным решением. Расположенный недалеко от Дагомыса в живописном месте на самом берегу Черного моря он прекрасно подходит для размеренных каникул. Номера неверояно уютные, с собственной мини-кухней и балконом.

Зимой в отеле работают два подогреваемых панорамных бассейна, откуда открывается невероятный вид на горизонт и морскую гладь

Также на улице находится фургон бургер-бара с закусками и сауна с панорамным в пол. Сидеть там на закате - особый вид удовольствия.

По утрам вкуснейшие завтраки сервируют в ресторане «Ля Сибас». Недавно в отеле появились новые тарифы, включающие проживание с обедом и ужином. Полный пансион и полупансион - идеальный вариант для семей с детьми и пар, которым не хочется лишний раз выбираться за пределы отеля.

Теперь за кухню в ресторане отвечает бренд-шеф Тимофей Кобетяк.

Уже 2 февраля в ресторане пройдет гастрономический ужин, в который войдут пять позиций в сопровождении специально подобранных вин.

Swissôtel Resort Сочи Камелия, Сочи

Супер-место для отдыха в Сочи. До аэропорта всего тридцать минут, до центра города и всех лучших локаций тоже рукой подать.

В отеле есть открытый бассейн с подогревом, закрытый пляж и живописный сад на территории.

По части гастрономии к Swissôtel Resort Сочи Камелия нареканий тоже нет: в ресторанах Kamelia, Rivage и BAO (проект Ginza) сервируют блюда европейской и паназиатской кухни в авторском исполнении.