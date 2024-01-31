Туроператор объяснил, почему отдых в Анапе стоит 300 тысяч

Отдых в отеле «Дача del Sol» 4* в Анапе в этом году стал дороже более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом редакции TourDom.ru сообщил турист.

«В прошлом году 11 ночей в сентябре обошлись нам в 152 тыс. руб. на двоих. Сейчас смотрю гостиницу на те же дни, – написал Дмитрий. – За размещение в том же номере (бунгало double) просят уже 324 тыс. руб. И это без перелета, в сумму входит только проживание и питание. Таиланд или Турция на ultra all inclusive выйдут дешевле».

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» удивились такой динамике.

«Хороший отель, задуман именно как дача у моря. Но цена, если честно, шокирует».

В самом отеле «Дача del Sol» так ответили на запрос редакции: «У нас динамичное ценообразование. Повышение тарифов зависит от многих факторов. В стоимость проживания входит большой перечень услуг, продукты питания, расходные материалы, цена которых в 2024 году достаточно сильно выросла.

В туроператорских компаниях редакции пояснили, что на самом деле за год проживание в гостинице подорожало не столь существенно.

«Сравнили в нашей системе цены на размещение на сентябрь-2023 и тот же месяц 2024-го. Проанализировали по десяти бронированиям, и видим 20–22%-ное повышение прайсов», – говорит руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Эти цифры вписываются в среднюю динамику по Анапе: по данным туркомпаний, за год стоимость проживания на курорте увеличилось на 12–20%. По мнению специалистов, «Дача» – отель небольшой и востребованный, поэтому заявленное повышение тарифов выше среднего. В объектах с большим количеством номеров они выросли минимально. К тому же, если опубликованная стоимость не устроит туристов и спрос будет недостаточным, отель всегда может ее снизить:

«Курортные гостиницы меняют прайсы достаточно часто, некоторые – 2 раза в день. Помимо уровня спроса, отельеры Краснодарского края реагируют ценами, в частности, на погоду на курорте, внезапные ураганы и штормы».

Почему же в 2023-м туристам удалось забронировать номер на 100% дешевле?

«Подписчику просто повезло: возможно, отель объявлял какую-то акцию на несколько дней», – предположил Сергей Ромашкин.