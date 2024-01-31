В Москве планируется сделать акцент на развитие детского туризма в 2024 году

"Семейный туризм - это безусловный приоритет развития туризма. <...> Год семьи будет являться тем посылом на создание мероприятий туристической направленности в этом году. С прошлого года у нас формируются туристические предложения и продукты для тех, кто путешествует семьями. В прошлом году мы создали семь детских туристических маршрутов, объединенных в одну программу "Играй в Москву", и увидели, что это востребовано", - сказал Козлов.