Екатеринбург попал в топ городов для деловых путешествий в России

Екатеринбург стал третьим по популярности направлением в России для деловых путешествий.

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Об этом на пресс-конференции рассказала креативный продюсер сервиса «Авиасейлс» Ксения Токарева.

«В 2023 году доля командировок в Екатеринбург увеличилась на 13% по отношению к предыдущему году. Это третье по популярности направление для деловых путешествий», — поделилась Токарева.

Чаще всего по работе в столицу Среднего Урала прилетали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Сочи.