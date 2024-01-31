В Саратовской области организовали девять маршрутов для патриотического туризма

В Саратовской области организовали девять туристических маршрутов на патриотическую тематику. Об этом стало известно сегодня, 31января, на заседании комитета по делам ветеранов регионального парламента.

© РИА Новости

Семь маршрутов запрошлый год посетили 2667 школьников, еще два («Защитники неба» и «За Волгой для нас земли нет») — более 500.