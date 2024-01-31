В Саратовской области организовали девять маршрутов для патриотического туризма
В Саратовской области организовали девять туристических маршрутов на патриотическую тематику. Об этом стало известно сегодня, 31января, на заседании комитета по делам ветеранов регионального парламента.
Семь маршрутов запрошлый год посетили 2667 школьников, еще два («Защитники неба» и «За Волгой для нас земли нет») — более 500.
В рамках пилотного проекта для посещения предложены Парк Победы, Парк покорителей космоса, музей СВО, парк «Россия — Моя история» и другие.