Куда поехать в санаторий помимо Кавказских Минеральных Вод
Когда дело доходит до выбора санатория в России, многие люди сразу думают о Кавказских Минеральных Водах. Однако, как подчеркивают эксперты из туристических компаний, качественный лечебный отдых доступен и в других регионах страны. Несмотря на то, что большая часть туристов предпочитает Кавминводы и Сочи, существует множество хороших санаториев возле крупных городов, таких как Уфа, Казань и Екатеринбург. Туроператоры, включая «Дельфин», АЛЕАН и Coral Travel, видят в этом потенциал для роста, пишет Центральная Служба Новостей.
Согласно АТОР, хотя санатории вне Кавказа занимают лишь около 5–10% продаж, туроператоры, например PEGAS Touristik, фиксируют увеличение интереса к нетрадиционным направлениям, таким как Калининградская область. FUN&SUN сообщает, что отдых в санаториях Анапы и Геленджика также популярен, составляя около 15% их продаж. АЛЕАН наблюдает растущий интерес к отдыху ближе к дому, например в Подмосковье. «Интурист» предлагает санатории во Владимирской и Ленинградской областях, а Coral Travel рекомендует санатории на Балтийском побережье и в центральной России.
Сергей Ромашкин из «Дельфина» отмечает, что лечебные профили санаториев часто совпадают, но есть и региональные особенности. Например, в Кавминводах часто специализируются на лечении ЖКТ, тогда как на Алтае предлагают уникальные пантовые ванны.
Представители «Мультитура» и Coral Travel отмечают, что стоимость санаторного отдыха зависит от региона и уровня услуг, но в целом цены сопоставимы. Однако, некоторые санатории в центральной части России могут предложить более доступные цены по сравнению с Кавминводами и Сочи. АЛЕАН советует тем, кто ищет более бюджетные варианты, рассмотреть Анапу и Кабардино-Балкарию.
В предложениях от различных туристических операторов на зимний сезон 2024 года наблюдается разнообразие цен на путевки в санатории. «Мультитур» предлагает путевку на 7 ночей с лечением для двоих взрослых от 38 тысяч рублей. Coral Travel предлагает путешествие в санаторий «Зеленоградск» 2* на двоих на 7 ночей в феврале за 30,8 тысяч рублей. PEGAS Touristik предлагает проживание в санатории «Волна» 4* в Калининградской области за 63,8 тысяч рублей. От FUN&SUN есть предложение на проживание в санатории «Надежда» в Анапе за 65 тысяч рублей. «Русский Экспресс» предлагает 14 ночей в санатории «Сибирь Резорт СПА» 4* за 156,7 тысяч рублей. АЛЕАН представляет санаторий «Жемчужина Зауралья» 4* в Курганской области за 85,8 тысяч рублей. Туроператор «Дельфин» предлагает проживание в санатории «Введенское» мэрии Москвы на 7 ночей за 42 тысячи рублей.