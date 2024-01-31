Куда поехать в санаторий помимо Кавказских Минеральных Вод

Когда дело доходит до выбора санатория в России, многие люди сразу думают о Кавказских Минеральных Водах. Однако, как подчеркивают эксперты из туристических компаний, качественный лечебный отдых доступен и в других регионах страны. Несмотря на то, что большая часть туристов предпочитает Кавминводы и Сочи, существует множество хороших санаториев возле крупных городов, таких как Уфа, Казань и Екатеринбург. Туроператоры, включая «Дельфин», АЛЕАН и Coral Travel, видят в этом потенциал для роста, пишет Центральная Служба Новостей.

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Согласно АТОР, хотя санатории вне Кавказа занимают лишь около 5–10% продаж, туроператоры, например PEGAS Touristik, фиксируют увеличение интереса к нетрадиционным направлениям, таким как Калининградская область. FUN&SUN сообщает, что отдых в санаториях Анапы и Геленджика также популярен, составляя около 15% их продаж. АЛЕАН наблюдает растущий интерес к отдыху ближе к дому, например в Подмосковье. «Интурист» предлагает санатории во Владимирской и Ленинградской областях, а Coral Travel рекомендует санатории на Балтийском побережье и в центральной России.

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Сергей Ромашкин из «Дельфина» отмечает, что лечебные профили санаториев часто совпадают, но есть и региональные особенности. Например, в Кавминводах часто специализируются на лечении ЖКТ, тогда как на Алтае предлагают уникальные пантовые ванны.

Представители «Мультитура» и Coral Travel отмечают, что стоимость санаторного отдыха зависит от региона и уровня услуг, но в целом цены сопоставимы. Однако, некоторые санатории в центральной части России могут предложить более доступные цены по сравнению с Кавминводами и Сочи. АЛЕАН советует тем, кто ищет более бюджетные варианты, рассмотреть Анапу и Кабардино-Балкарию.