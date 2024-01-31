Саратовская область вошла в топ-15 по числу отдохнувших в санаториях

Число отдыхающих в санаториях Саратовской области в 2023 году выросло на 25%, до 124 тысяч человек. Об этом сегодня, 31 января, сообщает ТурСтат.

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Так, регион занял пятое место в Приволжском федеральном округе и вошел в топ-15 рейтинга российских субъектов по числу отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях в прошлом году. Выше в списке находится Самарская (126 тысяч посетителей санаториев), Свердловская (130 тысяч), Кемеровская (149,5 тысячи) и Новосибирская области (150 тысяч). Лидирующее место занял только Краснодарский край (1,2 миллиона).

Наибольший интерес у россиян вызвали путевки со средней стоимостью от двух до 2,5 тысяч рублей в сутки. Вторым по популярности стали путевки в диапазоне от трех до 3,5 тысяч рублей. Замыкает тройку популярных цен — путевки стоимостью до четырех тысяч рублей.