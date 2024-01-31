Строительство отеля «Физтехленд» в Долгопрудном начнется в этом году

"Проект, инвестиции в который составят более 1,5 млрд рублей, будет реализован в две очереди. Приступить к строительству первой очереди компания планирует в начале III квартала 2024 года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса намечен на IV квартал 2026 года. Сразу после этого компания приступит к реализации второй очереди - строительству тематического парка "Физтехленд". Весь проект будет реализован в течение 6 лет. Для жителей Долгопрудного на территории комплекса будет создано не менее 40 рабочих мест", - сказала она.