Закон о курортах принимают в Приморье

На январской сессии приморского парламента депутаты в первом чтении рассмотрели обновленный закон, который регулирует отношения в сфере использования и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных мест и курортов регионального значения, сообщает ИА DEITA.RU. Новые изменения были предложены в связи с обновлением федеральной нормативно-правовой базы.

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По словам депутата комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгения Ляшенко, с 1 сентября вступают в силу изменения в федеральном законе "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местах и курортах". Эти изменения направлены на сохранение и развитие санаторно-курортного потенциала территорий и решение накопившихся проблем в сфере курортного дела.

Основные изменения включают актуализацию понятийного аппарата, уточнение признания территории лечебно-оздоровительной местностью, курортом или курортным регионом, а также установление и изменение их границ. Также предусматривается ведение государственного реестра курортного фонда РФ и корректировка полномочий органов власти субъектов России.

«Федеральный закон претерпел существенные изменения, поэтому наш комитет разработал новую редакцию закона региона о природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местах. С ее принятием действующий закон от 2006 года признается утратившим силу», - сообщил депутат.