В парке "Налычево" на Камчатке открыли два новых зимних маршрута

Новые туристические маршруты - лыжный и вокруг Корякского вулкана открылись в природном парке "Налычево" на Камчатке. Посетить их можно с декабря по май, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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"Природный парк "Вулканы Камчатки" утвердил паспорта двух новых зимних туристических маршрутов: "Вокруг Вершинской" и "На конические дайки (лавовые столбы, созданные магмой, - прим. ТАСС) Корякского вулкана". Сезонность маршрутов рассчитана с декабря по май, но актуальную информацию об открытии маршрута необходимо узнавать в дирекции парка, так как возможность прохождения зависит от состояния маршрута", - говорится в сообщении.

Маршрут "Вокруг Вершинской" предполагает путешествие на беговых лыжах, всего около 14 км. Второй новый маршрут поведет жителей и гостей Камчатки по живописным местам вокруг Корякского вулкана. Эти маршруты пешие, передвигаться по ним на спецтехнике запрещено.

Как сообщили ТАСС в краевом Минтуризма, в регионе открылся еще один снегоходный маршрут - "Зимняя сказка" по хвойному массиву Щапинских ельников. Также зимой особенной популярностью пользуются горнолыжные туры, в том числе фрирайд на склонах вулканов, хели-ски туры, посещение питомников ездовых собак, зимний серфинг в водах Тихого океана. Также гости полуострова посещают горячие термальные источники.