Представители Российского союза туриндустрии подвели итоги новогодних каникул

Представители Российского союза туриндустрии поделились информацией о затратах туристов на новогодние каникулы в Москве и Санкт-Петербурге, а также перечислили самые популярные объекты, которые посещали гости двух столиц.

Количество туристов в Москве во время новогодних каникул увеличилось на 40-55 процентов, по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными локациями стали Кремль, Зарядье, Третьяковская галерея, выставка-форум «Россия» на ВДНХ, Москвариум, парк аттракционов «Остров мечты», разнообразные детские елки, московская усадьба Деда Мороза, цирк, мюзикл «Чебурашка», передает RuNews24.ru.

— Средний чек 4-дневного новогоднего тура в столицу составил 45,6 тыс. рублей на человека, — отметили в организации.

А в Санкт-Петербурге турпоток вырос на 10 процентов. В среднем туристы тратили 32,5 тысячи рублей.

Перечень же самых популярных у туристов точек города почти не меняется - Эрмитаж, Русский музей, музей Фаберже, Петропавловская крепость, Новая Голландия, Кронштадт, государственные музеи-заповедники Царское село, Гатчина, Петергоф. Повышенной популярностью пользовались туры, включающие билеты на балет «Щелкунчик».