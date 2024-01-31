Дагестан и Татарстан вошли в число регионов с самыми живописными развлечениями

Специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме из Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали шесть мест в нашей стране с самыми живописными и красивыми горнолыжными трассами, а также природными катками.

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Так, в число таких мест вошел Татарстан — зимой Кремлевская набережная превращается в шикарный каток. Также туристов привлекает всесезонный город-курорт «Свияжские холмы» с горнолыжными трассами, бассейнами, саунами и ресторанами.

Дагестан тоже стал привлекательным регионом для туристов. Зимой в селе Мочох открыт один из самых больших естественных катков. Путешественники наслаждаются шикарными горными пейзажами и прозрачный льдом, сквозь который видно растения и рыбу.