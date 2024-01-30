На Амуре заметили «ледяные грибы»

На Бурейском водохранилище в Амурской области появились уникальные природные образования, получившие название «ледяные грибы». Об этом сообщил Telegram-канал Бурейской гидроэлектростанции (ГЭС).

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Необычное явление произошло из-за изменений уровня воды в Бурейском водохранилище у Бурейской ГЭС, расположенной вблизи поселка Талакан.

Когда уровень воды поднимался, на поверхности пня возникала кромка льда, затем вода опускалась, создавая новую линию льда. Этот процесс повторялся несколько раз, формируя необычные ледяные структуры наподобие грибов.

По словам представителей пресс-службы ГЭС, это удивительное явление привлекает внимание туристов из разных частей Амурской области и других регионов Дальнего Востока, которые приезжают наслаждаться этим естественным шоу природы.