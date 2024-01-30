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Арабские туристы все чаще стали выбирать для отдыха Россию вместо США и Европы

За последние несколько лет арабские страны изменили свое отношение к России и именно поэтому туристы из этих стран все чаще начали приезжать в РФ. Сурия Аль Авадхи, член правления женского делового совета ОАЭ, заявила, что граждане их страны полностью пересмотрели свои предпочтения по туризму.

Арабские туристы все чаще стали выбирать для отдыха Россию вместо США и Европы
© Runews24

Если раньше они ездили только по Европе и в США, то сейчас для отдыха они все чаще выбирают Россию. Член правления отметила, что России — это цивилизованная и безопасная страна, где живут люди с открытым сердцем. Единственное, в чем заключается сложность — арабам тяжело привыкнуть к российскому холоду.

Она также предложила снять совместные короткометражки об отдыхе в наших странах для привлечения туристов. Например, о Сочи, где соседствуют снег и пальмы и это удивительно для арабов.

Отдых в России