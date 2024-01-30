Арабские туристы все чаще стали выбирать для отдыха Россию вместо США и Европы

За последние несколько лет арабские страны изменили свое отношение к России и именно поэтому туристы из этих стран все чаще начали приезжать в РФ. Сурия Аль Авадхи, член правления женского делового совета ОАЭ, заявила, что граждане их страны полностью пересмотрели свои предпочтения по туризму.

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Если раньше они ездили только по Европе и в США, то сейчас для отдыха они все чаще выбирают Россию. Член правления отметила, что России — это цивилизованная и безопасная страна, где живут люди с открытым сердцем. Единственное, в чем заключается сложность — арабам тяжело привыкнуть к российскому холоду.