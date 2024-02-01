В Новосибирской области в 2023 году отдохнули 1 млн 74 тыс. человек

«Рост показателя в 1-2 раза мы видим увеличение, и наши гостиницы тоже отмечают достаточно равномерную загрузку в течение года, а по общему показателю турпотока к нам едут из Кемеровской области, Красноярского и Алтайского краев, Томской, Омской областей и города Москва и Санкт-Петербург», – рассказала Павлова.