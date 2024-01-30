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В парке альпак в Сочи появился первый детеныш

Первый детеныш появился на свет в Парке альпак «Пача Мама» в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор», на территории которого располагается парк.

В парке альпак в Сочи появился первый детеныш
© Nsn.fm

Ранее в парке сообщила о двух самках - Милке и Луне - ожидающих первое потомство к весне. Криа, как называют малышей альпак, - девочка. Она появилась на свет 28 января. Мама-альпака и новорожденная чувствуют себя хорошо, детеныша скоро начнут выпускать на улицу.

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Парк альпак открылся на курорте «Роза Хутор» в августе 2023 года. Он находится на высоте около тысячи метров над уровнем моря. В парке содержится 21 альпака, 14 самок ждут потомства.

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