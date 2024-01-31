Турпоток на Дальний Восток за девять месяцев 2023 года превысил весь 2022 год
Поток туристов на Дальний Восток растет с каждым годом, констатировал генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В 2022 регион посетили 4,8 миллиона человек, что на 25% больше, чем за 2021 год.
"А за девять месяцев 2023 года это уже более 5 миллионов человек", - подчеркнул он.
В лидерах Приморский и Хабаровский края, Бурятия и Камчатка.
Туристический спрос серьезно превышает предложение на Курилах, рассказал руководитель корпорации. Единая дальневосточная компания почти каждый день выполняет рейсы на острова, работает субсидирование тарифов.
"Можно из Москвы через Южно-Сахалинск на Курилы прилететь за 22-30 тыс. рублей в зависимости от сезона", - заявил Запрягаев.
С 6 декабря открыт новый маршрут - из Владивостока в Курильск. Билет стоит шесть тысяч рублей, подчеркнул глава корпорации: "Сам летал недавно".