Турпоток на Дальний Восток за девять месяцев 2023 года превысил весь 2022 год

Поток туристов на Дальний Восток растет с каждым годом, констатировал генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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В 2022 регион посетили 4,8 миллиона человек, что на 25% больше, чем за 2021 год.

"А за девять месяцев 2023 года это уже более 5 миллионов человек", - подчеркнул он.

В лидерах Приморский и Хабаровский края, Бурятия и Камчатка.

Туристический спрос серьезно превышает предложение на Курилах, рассказал руководитель корпорации. Единая дальневосточная компания почти каждый день выполняет рейсы на острова, работает субсидирование тарифов.

"Можно из Москвы через Южно-Сахалинск на Курилы прилететь за 22-30 тыс. рублей в зависимости от сезона", - заявил Запрягаев.