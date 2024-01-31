Названы популярные направления у россиян в период новогодних праздников

«Таиланд сделал ещё один шаг в пользу привлечения российских туристов к себе — это 90 дней безвизового пребывания на своей территории. Это очень серьёзный момент на предмет того, чтобы российский турист достаточно продолжительный период отдыхал на территории Таиланда», — уточнили в пресс-службе «Турпомощи».