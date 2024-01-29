Отдых на летний сезон начали бронировать за восемь месяцев до отпуска

Россияне продолжают заранее бронировать отдых на лето, эксперты уверяют: в пять раз активнее, чем год назад. По некоторым направлениям - почти за восемь месяцев до отпуска. "РГ" узнала, какие ожидаются летом цены, новинки сезона и не опасно ли столь раннее бронирование.

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По данным рейтинга "Яндекс.Путешествия", лидирует Иркутская область. Отели здесь начали "забивать" за 226 дней до даты заезда. В десятке лидеров также Владимирская, Нижегородская области, Карелия и многие известные курорты.

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В Карелии престижные отели и загородные дома пока не спешат выставлять цены на лето. Но глава туркомпании Евгений Куликов напомнил, что ежегодно рост составляет 15-25%. Комплексы "Дача Винтера" и "Кружево", это четыре звезды, продажу планируют открыть с середины февраля. Стандартный двухместный номер на "Даче" раньше стоил более 22 тысяч рублей в сутки, а таунхаус на двоих в "Кружеве" - около 13 тысяч. Вот и считайте.

Туркомпании Иркутской области вообще считают, что говорить о реальном спросе на летний Байкал пока рано. Все прояснится в мае.

"Окончательное расписание и стоимость авиаперелетов в Иркутск и Улан-Удэ сформируются в марте, тогда и будет понятна полная стоимость путешествия", - пояснил зампредседателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

Стандартная "пакетная" поездка на 1-2 дня по популярным направлениям (остров Ольхон, Листвянка, Турка, Иволгинский дацан) обойдется, по данным экспертов Ассоциации туроператоров России, примерно в 90 тысяч рублей на двоих без учета перелетов. Цены на более разнообразные туры начинаются от 250 тысяч. Индивидуальные программы стоят еще дороже.

При раннем бронировании надо четко планировать время своего отпуска и маршрут путешествия, так как зачастую такой тариф невозвратный.

В Нижегородской области цены разные: и тысяча, и три, и 33 тысячи рублей на человека.

"Например, - сообщила менеджер Татьяна Скорнякова, - популярный летний тур Нижний Новгород - Дивеево - Городец на три дня стоит 16 тысяч с человека". Один из пансионатов на Горьковском водохранилище опубликовал летние цены. Двухместный эконом в июле на 6 дней с питанием - 39 тысяч. Есть и за 70 тысяч. "Цены подросли на 15%, но на спрос это не влияет", - считает директор туркомпании Наталья Архипова.

По Владимирской области прогноз полегче: цены на летний отдых вырастут на 12%.

Раннее бронирование при нынешней востребованности на путешествия по стране - история не про сэкономить, а чтобы занять место, считают многие эксперты. Но не все.

Большая часть летних предложений не требует полной оплаты, уверяет директор туркомпании Наталья Архипова:

"Сегодня достаточно внести аванс 10-30%. Остальное - уже летом, перед заселением в отель или ближе к началу тура. Если продавец настаивает на оплате всей суммы, я бы отказалась от такого варианта. Так зачастую работают мошенники. Да и ваши планы могут измениться".

Вадим Копылов тоже советует поторопиться с решением о поездке: "В этом году на Байкал возвращаются китайские туристы: это видно по спросу на зимний сезон. Может случиться так, что они заранее забронируют отели и турбазы, а россиянам мест уже не хватит".

У главы Минтуризма Владимирской области Юлии Бояркиной иное мнение. Она уверена, что раннее бронирование - хороший шанс получить номер со скидкой, потому что стоимость проживания в отелях может меняться за год до трех раз.

"Сейчас предложений со скидками много. Воспользоваться нужно обязательно, - советует министр. - Но при этом надо четко планировать дату приезда и маршрут, так как зачастую тариф раннего бронирования невозвратный".

В Карелии цены на летний отдых прибавляют примерно 15-25% в год.

А в Карелии эксперты рекомендуют ориентироваться по погоде. Июнь, как правило, здесь прохладный, купаться еще нельзя. Но можно насладиться уникальным природным явлением - белыми ночами. Продолжительность дня - до 20 часов! А вот июль и август будут солнечными, хотя возможны и пасмурные дни. Так что следите за прогнозами погоды.

Новые маршруты

В отпуск - на праздники

В этом году возможностей познакомиться с Байкалом с борта корабля станет больше. Один из крупнейших круизных операторов на это лето анонсирует два десятка экспедиций по 6-7 дней вдоль побережья Иркутской области и Бурятии с посещением достопримечательностей.

Местный оператор планирует однодневные поездки на скоростных катамаранах, способных брать на борт до 148 человек. Для любителей активного отдыха в Бурятии откроют две велотропы с прокатом велосипедов.

В Карелии появится программа "Карелия с гастрономическими нотками". "Активный тур в Карелию" предложит джипинг, сплавы и трекинг с хаски. "Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня" подойдет любителям тайн и загадок.

В Нижегородской области в этом сезоне особая точка притяжения - Нижний Новгород, который объявлен Культурной столицей 2024 года. Этот титул обещает новые перспективы для туристов.

"В традиционном фестивале "Столица Закатов" появятся новые форматы, будет фестиваль света Intervals, - рассказал "РГ" замгубернатора области Олег Беркович. - Будут фестивали исторической реконструкции, Ярмарка в городе, фестиваль воздухоплавателей, "Горький fest", заплывы через Волгу, триатлон, регата. В Большом Болдино пройдет фестиваль в честь 225-летия Пушкина. Отметят юбилей Чкалова в Чкаловске и Нижнем".