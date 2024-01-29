“Ласточки” в Кострому удвоят ради московских туристов
Сдвоенные “Ласточки” будут курсировать в Кострому, узнал KOSTROMA.TODAY. Как сообщает пресс-служба “РЖД”, количество мест расширят специально на праздники — День Защитника Отечества и Международный женский день. Известно, что сдвоенные вагоны поедут из Москвы в Кострому и обратно.
Ажиотажный спрос ожидается 22 февраля, а в обратном направлении — 25 февраля. Также число пассажиров увеличится с 7 по 10 марта.
К слову, сейчас места на эти даты в “Ласточках” есть в достатке. Минимальная стоимость билета — почти 1,8 тысячи рублей.