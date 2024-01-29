Ермак: Автобусы из «Храброво» до курортов нерентабельны

Автобусные рейсы из аэропорта «Храброво» до приморских городов нерентабельные. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на своей официальной странице во ВКонтакте.

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Подписчики спросили его, когда будут ходить автобусы из аэропорта «Храброво» до приморских городов. Министр ответил, что туристы с багажом пользуются в основном такси или трансфером, а местных жителей чаще всего встречают родственники или друзья. Как следствие, маршруты до Зеленоградска, Пионерского и Светлогорска не интересны ни перевозчикам, ни пассажирам, объяснил Андрей Ермак:

— Тех, у кого нет ни того, ни другого варианта, не так много, чтобы в течение года загрузить такой маршрут хотя бы на уровне рентабельности.

В 2023 году министерство развития инфраструктуры Калининградской области объявило конкурс для перевозчиков, которые хотели бы заняться организацией маршрутов из «Храброво» в Светлогорск, Зеленоградск и обратно.