Жители Сочи засняли над морем необычное оптическое явление
На фоне облачного неба над Черным морем в Сочи луч солнца пробился через радугу и подсветил море.
Темно-синяя вода приобрела бирюзовый оттенок, а сам луч солнца был окрашен во все цвета радуги.
Ранее французский метеоролог Жан Рикар предложил новую систему классификации радуг. Ученый вместе со своими коллегами собрал сотни изображений и разделил их на 12 групп, в зависимости от яркости шести основных цветов и нехватки какого-либо цвета.
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