Правительство РФ выбрало горнолыжный курорт Миасса лауреатом туристской премии

Правительство РФ выбрало горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе (Челябинская область) в качестве лауреата федеральной премии по развитию внутреннего туризма. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, по стране награды получат 30 человек за реализацию десяти инициатив.

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«Определены лауреаты премии правительства в области туризма за 2023 год. Одна из них, „Лыжи мечты — горы равных возможностей“, для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от четырех до 16 лет. На базе горнолыжного курорта „Солнечная долина“ для детей подготовлена спецпрограмма реабилитации», — сообщили в правительстве.

Одним из первых инструкторов по занятиям с этой категорией детей стал Владимир Мельнов из Златоуста. Работа началась порядка десяти лет назад. С тех пор Мельнов передает накопленный опыт также коллегам из других регионов страны. С подобной целью состоялся ряд поездок в другие страны, включая Казахстан и Словению.