В России растет спрос на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в удаленные места, сообщили в пресс-службе РСТ.

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Самые популярные направления – Волга, Енисей, а также летний Байкал. Компании предлагают все больше маршрутов и экскурсий «на берегу», что делает путешествия еще более насыщенными.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил, что в прошлом году в Арктике побывали более 1,1 миллиона путешественников, при этом 97% из них максимально положительно оценили подобный опыт – это самый высокий показатель удовлетворенности россиян турами внутри страны.