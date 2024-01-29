Горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае: цены, трассы, как добраться

Если склоны Красной Поляны уже поднадоели, выберите другой маршрут и отправляйтесь кататься на Урал: новые впечатления, причем за меньшие деньги, гарантированы. В материале «Ленты.ру» — все подробности о самом популярном горнолыжном курорте Пермского края.

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Горнолыжный курорт «Губаха»: главное

Это современный центр спорта и отдыха в Пермском крае. Комплекс был построен в 1985 году, но активно стал развиваться после 2015-го, когда был передан местному предпринимателю в частное управление.

Сейчас курорт включает в себя:

18 трасс различного уровня сложности (от зеленых, для новичков, до черных, для любителей экстрима); кресельную канатную дорогу; единственный в Пермском крае учебный ленточный подъемник; трассу для сноутюбинга; сноупарк с разными фигурами и трамплинами; бани; гостиницы; рестораны.

Трассы. Длина самой короткой трассы — 80 метров; самой протяженной — 2600 метров. Максимальный перепад высот на этом участке — 310 метров. Также на курорте есть трассы для фрирайда, ски-кросса и скоростного спуска. Склоны оборудованы шестью бугельными подъемниками.

471 метр составляет высота Крестовой, эта гора — символ города Губахи, который находится примерно в двух километрах от курорта

Достопримечательности. С высоты открывается живописный вид на долину реки Косьва и окрестности. В самом городе Губахе особых достопримечательностей нет, но благодаря уникальному природному ландшафту, который совмещает в себе скалы и таежный лес, это место притягивает туристов круглогодично. Несколько лет назад здесь снимали фэнтезийную кинодраму «Сердце Пармы» (2022) — часть декораций до сих пор осталась на месте съемок, а на вершине горы появились языческие идолы и православный крест.

Обучение. Для тех, кто не умеет кататься или пока чувствует себя на склоне неуверенно, в «Губахе» работает горнолыжная школа, которая предлагает услуги профессиональных инструкторов для детей и взрослых. Есть возможность записаться как на групповые, так и на индивидуальные занятия.

Когда лучше ехать

В 2021 году «Губаху» признали всесезонным курортом — это означает, что сюда можно приехать в любое время года. Помимо горных лыж и сноубординга комплекс предлагает многочисленные экскурсии, начиная от пеших прогулок и заканчивая поездками на квадроциклах или снегоходах. Зимой можно покататься на снежном банане и отдохнуть на площадках, стилизованных под фильм «Сердце Пармы», а весной посетить зимние мотогонки Royal Race. Кстати, любители соревнований могут также поучаствовать в чемпионатах Jibb и Slopestyle Contest по фристайлу или в семейном конкурсе Family & Kids Games.

Открытие горнолыжного сезона обычно происходит в декабре, а кататься можно до конца марта — начала апреля

Однако бывалые туристы советуют приезжать не раньше середины января, а в идеале — в феврале-марте.

Как добраться

Есть три основных способа, как добраться из Перми до «Губахи».

На горнолыжном экспрессе

Самый удобный и простой маршрут, который займет у вас всего три часа. Поезд «Ласточка» курсирует между Пермью и курортом в течение всего зимнего сезона по выходным и праздничным дням — со 2 декабря по 31 марта. Купить билет можно в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД пассажирам», в пригородных кассах (Пермь-2, Пермь-1, Молодежная, Левшино) или прямо в вагоне у проводника.

Стоимость билетов:

взрослый — 516 рублей (туда) / 1032 рубля (туда-обратно); студенческий и школьный — 335,5 рубля (туда) / 671 рубль (туда-обратно). Потребуется справка-подтверждение; детский билет (до семи лет) — бесплатно.

Бонус — снаряжение в чехлах перевозится бесплатно.

На автобусе Gubaha Bus

Официальный трансфер, который также выезжает из Перми и едет прямо до курорта. Курсирует ежедневно; выезд из Перми — в 6:10, выезд из «Губахи — в 18:00.

Стоимость билетов:

взрослый — 750 рублей (туда) / 1000 рублей (туда-обратно в один день) / 1500 рублей (туда-обратно в разные дни); детский (до 14 лет) и пенсионный — 750 рублей (туда-обратно в один день).

Самостоятельно

До «Губахи» можно добраться на своей машине или на такси; расстояние от Перми составляет 200 километров. На территории курорта действуют три бесплатные парковки, а также платная парковка с гарантированным свободным местом.

Еще один город, от которого ходят поезда и автобусы до «Губахи», — Нижний Тагил, однако этот путь получится дольше и дороже.

Стоимость отдыха

В выходные и праздничные дни:

В будние дни:

В день рождения прокат бесплатный.

Время работы горнолыжного центра «Губаха» может изменяться в зависимости от продолжительности светового дня. Более подробную информацию о тарифах и расписании работы трасс можно найти на официальном сайте горнолыжного курорта.

Проживание и мероприятия

Размещение

На территории курорта расположены два хостела, Alen и Daniel, и 15 гостевых коттеджей. Хостелы рассчитаны на 2-8 человек, коттеджи — на 4-8.

от 800 рублей стартуют цены на проживание в местном хостеле

Стоимость ночи в коттедже — от 11 тысяч рублей за человека.

Развлечения

Разумеется, большинство гостей едут в «Губаху» ради горных лыж и сноубординга, однако даже те, кто их не освоил, могут хорошо провести время на курорте. Днем можно гулять и наслаждаться живописными видами, а вечером ходить в баню или на живые выступления музыкантов в баре «Полярная станция». Для детей работает детская комната.

Также, если свериться с расписанием, можно застать одно из многочисленных мероприятий, которые проходят в «Губахе», например:

трейлраннинг «Сердце Пармы»; триатлон Ural Steel; музыкальный фестиваль «KRAFTиВАЛЛЬ»; летние мотогонки Royal Race.

Правила безопасности на горнолыжном курорте

Чтобы пребывание на курорте действительно принесло только приятные впечатления, стоит соблюдать несколько правил, установленных международной федерацией лыжного спорта (FIS):