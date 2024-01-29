Вице-президент АТОР: путешествие в Арктику по карману любому россиянину

Цены путешествия в Арктику варьируются от 40 до 200 тыс. рублей, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Конечная цена зависит от программы и города, пояснил он в беседе с НСН, подчеркнув, что в любом случае для такого направления стоимость достаточно "внушительная".

© Газета.Ru

Позволить себе путешествие в Арктику может любой россиянин, заявил вице-президент АТОР. Подобрать тур для себя можно как за 40 тысяч рублей, так и за 10 тысяч долларов.

"Кто-то может поехать на ледоколах – это уже 5-10 тысяч долларов. Регион огромен – начиная от Норильска, куда тоже ездят туристы. Это все Арктика. Посещение экстремальных регионов растет, очень востребованное направление, люди едут за северным сиянием и за тем, чего нет в других регионах", — объяснил Мурадян.