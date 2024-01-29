Экстремальный туризм на Кавминводах: 5 идей для активного отдыха

Прыгнуть с парашютом или полетать на самолете

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Ессентукский авиационно-спортивный клуб — один из известнейших в России и существует почти 30 лет. Здесь подготовили более 5 тысяч первоклассных летчиков и 20 тысяч парашютистов, среди которых чемпионы мирового класса и космонавты.

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Туристам предлагают посетить Музей истории местной авиации или Клуб ветеранов авиации «Добролет» и, конечно, прыгнуть с парашютом (как самостоятельно, так и в тандеме с инструктором). В аэроклубе также можно совершить ознакомительный полет на самолете Ан-2 и даже присоединиться к программе подготовки пилотов-любителей. Прыжок с парашютом в тандеме с инструктором с высоты 4000 метров обойдется в 8 тысяч рублей, с 3000 м — 7 тысяч рублей, самостоятельный — 3,2 тысяч рублей. Обязательна страховка, цена — от 250 рублей.

Отправиться в джип-тур

В Кисловодске можно попробовать одно из самых интересных и красивых развлечений на Северном Кавказе — джип-туры. Опытные гиды познакомят с неизвестными локациями и покажут живописную природу, и все это — во время поездки на брутальном автомобиле.

В погоне за эмоциями нельзя забывать о безопасности, поэтому выбор организаторов джип-тура — дело серьезное. Обратите внимание на опыт водителей, состояние транспорта и предлагают ли вам надежную экипировку.

Ценник поездки зависит от маршрута. Например, семичасовая поездка до Плато Бермамыт обойдется примерно в 12 тысяч рублей. До Медовых Водопадов можно доехать на джипе за 4 часа и примерно 6 тысяч рублей.

Покататься на квадроциклах

Поездка на квадроциклах ещё одна возможность в экстремальных условиях насладиться красотой природы Кавказа, отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Из Кисловодска предлагают оправиться как в тур с ночевкой на несколько дней, так и в короткую поездку. Например, экстремальная поездка до Аликоновского ущелья и Медовых Водопадов займет на квадроцикле 4 часа и обойдется примерно в 14 20 тысяч рублей. В стоимость входят инструктаж, сопровождение гида, экипировка, пит-стоп в видовых локациях и травяной чай.

Есть и варианты «все включено». Например, за 60 70 тысяч можно отправиться в Джилы-Су. В эту стоимость входит встреча в аэропорту Минеральных Вод или на железнодорожном вокзале Кисловодска, аренда техники, трехразовое питание, проживание на базе в горах и сопровождение гидов.

Заняться скалолазанием

Практически круглый год как начинающие, так и опытные спортсмены могут полазать по скалам в Кисловодске. Скалодромы есть в черте города и в нескольких километрах южнее и западнее. Большинство — в Березовском ущелье. Самостоятельно проходить маршруты не стоит: это не безопасно, но в курортном городе немало специализированных центров. Профессиональные инструкторы покажут технику лазания, научат безопасной страховке, работе с веревкой, предоставят необходимое снаряжение и, при необходимости, организуют трансфер до скал. Тренировки в среднем длятся 4 часа и стоят от 3,5 тысяч рублей. Занятия обычно проходят на секторах в Аликоновском и Березовском ущельях.

Любители экстремального туризма помладше могут попрактиковаться на скалодроме в спортивной школе имени Г. А. Романенко. Там каждую среду проводятся мастер-классы по скалолазанию. Для детей скалодром бесплатный, взрослые могут присоединиться за символическую стоимость.

Полетать на параплане

Менее чем в часе езды от Пятигорска находится поселок Юца, который называют «колыбелью» российского парапланеризма. Там в авиационно-спортивном центре сверхлегкой авиации расположен дельтадром, где все желающие могут увидеть Кавминводы с высоты. Туристам предлагают ознакомительные полеты на дельтаплане и параплане с пилотом-инструктором.