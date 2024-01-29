На картах появились 3D-модели туристических объектов Сысерти

3D-модели туристических объектов Сысертского района в Свердловской области - Теремной дворец Урал Мороза в поселке Арамиль, старинный железоделательный завод в Сысерти и другие - появились на картах "2ГИС". Об этом сообщил ТАСС PR-специалист управляющей компании туркластерами Свердловской области Влад Бородин.

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"На картах "2ГИС" появились реалистичные 3D-модели популярных туристических локаций в Сысерти и Арамили. <...> Теперь туристы, прежде чем посетить знаковые места, смогут узнать как выглядят Теремной дворец Урал Мороза в поселке Арамиль, старый железоделательный завод в Сысерти, мукомольная мельница в селе Никольское или даже единственный в Свердловской области навигационный маяк "Коля" в Верхней Сысерти", - сообщил Бородин.

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Отмечается, что в зависимости от времени суток меняется режим отображения моделей: как и в настоящем городе, ночью они выглядят иначе, чем днем. В дальнейшем, в 2024 году, на карты Сысерти и Арамили также будут добавлены шесть туристических маршрутов и детальная информация более чем о 100 достопримечательностях.

"Уже нанесено более 140 км прогулочных троп, среди которых тропа Сысертская сотня. Здорово, что для туристов создаются удобные и, самое главное, современные условия для знакомства с достопримечательностями и природой нашего округа", - сказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Ранее власти региона сообщали, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" предполагает преображение исторического центра Сысерти, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов.