Правительство отметило премиями в сфере туризма 10 проектов

Правительственными премиями в области туризма за 2023 год отмечены 10 проектов. Каждая оценена в один миллион рублей. При отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства.

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Премии получили:

1. Проект "Лыжи мечты - горы равных возможностей" для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет.

2. Семейный музей-этнопарк "Деревня Тыгыдым", где создают копии старинных построек, действует музейная экспозиция, проводятся мастер-классы по лепке из глины, ситцевой росписи, шерстобитью и валянию.

3. Проект Российского государственного университета туризма и сервиса по дополнительному образованию для кадрового обеспечения отрасли.

4. Конкурс профессионального мастерства "Иркутское гостеприимство".

5. Разработчики стандартов повышения безопасности туристической деятельности в Арктической зоне России.

6. Руководители туроператора "Алеан" за комплексный проект компании по формированию, развитию, продвижению и реализации российского внутреннего туристского продукта.

7. Проект онлайн-приложения "Grandrus Offer Market".

8. Многофункциональная информационная платформа "MICE-карта России: разработка и реализация программы продвижения регионов России для делового туризма".

9. Проект "ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ С ПОЛИГЛОТОМ".