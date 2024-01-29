Правительство отметило премиями в сфере туризма 10 проектов

Правительство отметило премиями в сфере туризма за 2023 год десять проектов
Правительственными премиями в области туризма за 2023 год отмечены 10 проектов. Каждая оценена в один миллион рублей. При отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства.
Премии получили:
1. Проект "Лыжи мечты - горы равных возможностей" для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет.
2. Семейный музей-этнопарк "Деревня Тыгыдым", где создают копии старинных построек, действует музейная экспозиция, проводятся мастер-классы по лепке из глины, ситцевой росписи, шерстобитью и валянию.
3. Проект Российского государственного университета туризма и сервиса по дополнительному образованию для кадрового обеспечения отрасли.
4. Конкурс профессионального мастерства "Иркутское гостеприимство".
5. Разработчики стандартов повышения безопасности туристической деятельности в Арктической зоне России.
6. Руководители туроператора "Алеан" за комплексный проект компании по формированию, развитию, продвижению и реализации российского внутреннего туристского продукта.
7. Проект онлайн-приложения "Grandrus Offer Market".
8. Многофункциональная информационная платформа "MICE-карта России: разработка и реализация программы продвижения регионов России для делового туризма".
9. Проект "ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ С ПОЛИГЛОТОМ".
10. Проект "Алгоритм формирования базовых региональных туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма".