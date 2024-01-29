Пермские санатории вошли в топ-10 самых популярных в стране

Пермский край занял десятую строчку рейтинга регионов с самыми популярными санаториями страны. За 2023 год курорты Прикамья посетили 151 тысяча человек. Такие данные приводят аналитики сервиса «Санатории-России.рф».

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«Десятое место по количеству отдыхающих за 2023 год занял Пермский край — 151 тысяча человек. В этом регионе был зафиксирован рост на 1,6%. По этому параметру, край расположился на восьмом месте в топ-10», — сказано в исследовании.

Уточняется, что чаще всего отдыхающие выбирают санатории «Ключи» и «Усть-Качка». Они славятся лечением на основе минеральной воды и грязей, отмечают аналитики. Также популярностью пользуется курорт «Уральская Венеция», так как здесь лечат заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

В рейтинге топ-10 регионов по количеству отдыхающих первое место заняли курорты Краснодарского края, которые за год посетили 1,2 миллиона человек. На втором месте расположился Ставропольский край — 826 тысяч человек. Замыкают тройку лидеров здравницы республики Крым, в которых отдохнули полмиллиона человек.