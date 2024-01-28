Эксперты рассказали, что ждет туризм в 2024 году

2024 год может стать важным в сфере развития туристической области. Изменения затронут как самих туристов, так и экспертов области. Согласно поправкам в КоАП, которые планируется внести на рассмотрение в кабмин РФ в сентябре, могут ввести штрафы для экскурсоводов и гидов-переводчиков.

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Из поправок следует, что штрафовать гидов собираются в том случае, если они будут организовывать свою деятельность без обязательной аттестации.

Как уточняют юристы, экскурсоводов и гидов-переводчиков, не прошедших аттестацию, будут наказывать штрафами от 5 до 30 тысяч рублей. Большинство фракций в Госдуме, а также представители туристического рынка инициативу уже поддержали.

«Необходимо указать на сложность привлечения к ответственности - многие граждане проводят экскурсии в частном порядке, и доказать, что они этим зарабатывают, будет непросто», - считает юрист Марина Золотаревская.

Ответственность за незаконное ведение туристической деятельности, определенно, должна быть, указала эксперт, так как это является уже вопросом безопасности туристов, ограждения их от всевозможных мошенников.

«Кроме того, на мой взгляд, важно, чтобы в работе экскурсоводов, гидов применялся единый подход, в том числе достоверно отражающий события истории нашей страны, с учетом позиции нашего государства, то есть без искажения фактов», - подчеркнула юрист.

Как считают уже эксперты туристической сферы, в данной инициативе есть плюсы и минусы. И в первую очередь, это актуально для автобусных туров, которые имеют формат полноценной экскурсии.