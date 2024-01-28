Чем заняться зимой-2024 в Карелии — советы, идеи, маршруты

Для тех, кто мечтает попасть зимой на север, но опасается экстремального мороза.

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«Карелия — выбор тех, кто мечтает открыть для себя Русский Север, но опасается экстремальных холодов, непроходимых сугробов и спорного сервиса. Здесь точно будет снег — нежный, пушистый и совсем не опасный. Точно будет где разместиться и качественно отдохнуть. А ещё будут замёрзшие водопады, удивительные природные достопримечательности и уединённые места, необходимые любителям тишины и спокойствия. Несколько идей для зимних путешествий по Карелии раскрою ниже».

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Увидеть «северное сияние» в парке Рускеала

Абсолютное большинство карельских маршрутов начинается в горном парке Рускеала – отработанном мраморном карьере, где в своё время добывали материалы для отделки фасадов Исаакиевского собора. Со временем каньон превратили в огромный парк под открытым небом, где можно как познакомиться с историей горного дела, так и отдохнуть и развлечься всей семьёй: попробовать аутентичную северную кухню, выбрать в подарок близким декор из натурального мрамора или научиться делать сувениры из карельской сосны.

Каждый вечер в Рускеала зажигаются разноцветные праздничные огни, которые напоминают северное сияние и превращают карьер в одно большое новогоднее украшение. Кстати, в Карелии вполне реально увидеть и настоящую Аврору – достаточно отъехать от городов и туристических объектов в более «дикие» места без яркой иллюминации.

Прокатиться на ретропоезде

Чтобы продлить удовольствие от путешествия в Рускеалу, стоит отправиться туда на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Состав из пяти вагонов на паровозной тяге курсирует между парком и ближайшим карельским городом Сортавала.

Интерьер поезда повторяет убранство кареты, на которой Огюст Монферран, архитектор Исаакиевского собора, приезжал с надзором в Рускеалу в начале XIX века. Поэтому «Рускеальский экспресс» фактически позволяет совершить путешествие не только в пространстве, но и во времени – как минимум на 200 лет назад.

Отправиться в Кижи

Остров Кижи с ансамблем «Кижского погоста» – памятник деревянного зодчества, внесённый в список ЮНЕСКО. Церковь Преображения Господня, увенчанная 22 главами и сохранившая уникальный иконостас XVII-XVIII веков, привлекает тысячи паломников и туристов.

Поэтому тем, кто ценит уединение, лучше отправиться на остров именно зимой – на «Хивусе», судне на воздушной подушке, из Петрозаводска или Великой Губы. В холодное время года жизнь на острове не замирает: здесь очень интересно и тепло. А ещё невероятно атмосферно и необычно – Кижи по-настоящему уникальное место.

Прогуляться по набережной Петрозаводска

Петрозаводск стоит на берегу Онежского озера. Зимой оно замерзает, создавая иллюзию слияния льда и чистого северного неба. А на берегу вырастают ледяные скульптуры, соседствующие с постоянными «обитателями» набережной – арт-композициями, преподнесёнными Петрозаводску городами-побратимами.

Наверное, самая интересная из них – скульптура «Рыбаки», прибывшая из американского Дулута. Работа выглядит воздушной и очень подходит карельской столице. Ну а после осмотра современной экспозиции стоит обратиться к классике – например, посетить Дом Кантеле, театр национального ансамбля Карелии, который исполняет традиционную музыку и танцы, и услышать национальные инструменты – мянкюри, калюке и вепсские гусли.

Покататься на оленях и собачьих упряжках

Северные регионы – это особый уникальный мир, где важную часть жизни человека составляет уважительное взаимодействие с природой. Поэтому и поездки на оленьих и собачьих упряжках здесь – не просто туристический аттракцион, а дань многовековой традиции.