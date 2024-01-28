На Сахалине спасли туриста из Владивостока, заблудившегося в лесу

На горнолыжном курорте "Горный воздух" на Сахалине потерялся житель Владивостока, мужчина уехал на сноубайке в лес и заблудился. Об этом сообщается в Telegram-канале СТК "Горный воздух".

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Сообщение о мужчине, который уехал кататься на сноубайке в лес поступило в экстренные службы вечером 27 января. На поиски туриста из Владивостока выдвинулись спасатели и волонтеры, найти пропавшего удалось с помощью квадрокоптера, который запустили над местностью, где мог находится турист.