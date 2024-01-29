В 2023 году Петербург посетило больше 9 миллионов туристов

В прошлом году в Петербурге побывали 9,4 миллиона туристов. Об этом сообщает агентство «ОСН». По мнению экспертов, эти показатели все больше приближаются к показателям доковидных времен, когда в Северную столицу приезжали больше десяти миллионов туристов.

Доля иностранцев при этом не очень велика — всего 574 тысячи человек. Чаще всего в Питер едут из соседней Белоруссии — в прошлом году таких туристов было почти 73 тысячи. Что касается России, то в Петербург чаще всего приезжают из Москвы — 22% от всех туристов.