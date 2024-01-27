Ямал вошел в топ-3 самых привлекательных регионов для туризма

Ямал стал одним из самых привлекательных регионов для туризма. Об этом сообщает департамент природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Рейтинг был составлен на основе данных, собранных в ходе 28 поездок экспертов по 24 регионам страны. Учитывались такие факторы, как впечатления от поездки, количество интересных мест, работа гидов и экскурсоводов, отзывы путешественников. Средняя оценка округа — 9,6 из 10.