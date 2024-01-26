Новый закон о туризме будет «без потрясений», но вопрос с фингарантиями туроператоров пока не решен

На сегодняшней стратегической сессии «Выездной туризм», организованной РСТ, председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев постарался успокоить турбизнес.

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«Каких-то потрясений для туроператоров, занимающимся выездным туризмом, я не вижу», – сказал он, комментируя работу над новым законом о туризме.

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Он отметил, что один из наиболее острых вопросов – финансовые гарантии для туроператоров – было решено вынести за скобки. Но именно эта тема интересует туроператоров больше всего: не позднее 15 апреля они должны внести взнос в фонд персональной ответственности (ФПО), который составляет от 1 до 7% от общей цены турпродукта, реализованного за прошлый год. Учитывая, что 2023-й для многих компаний получился довольно продуктивным, расстаться придется с немалыми суммами.

О каком именно обороте может идет речь, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко:

«Общая цена туристского продукта за 2019 год составила чуть более 116 млрд руб., в 2022 году – 140 млрд, в 2023-м – уже сегодня это 191 млрд руб., но окончательно цифра еще будет корректироваться. Это выше, чем в прошлом году, на более чем 43%».

При этом из объема оборотных средств туроператоров в качестве фингарантий только в этом году будет изъято, по оценке Осауленко, порядка 1,5 млрд руб.

«Это сумасшедшая цифра», – добавил глава объединения.

Напомним, во время пандемии и в прошлом году для туроператоров выездного туризма действовала льгота по взносам в ФПО, однако 31 декабря 2022 года ее действие истекло. И, по словам вице-президента РСТ, заместителя гендиректора компании Fun & Sun Александра Сирченко, если не продлить те меры поддержки, которые существовали, это будет «удар по самым эффективно работающим туроператорам». Он отметил, что вопрос фингарантий удалось включить в дорожную карту мероприятий в сфере туризма, утвержденную Михаилом Мишустиным 20 января, однако сроки, которые там обозначены, оптимизма туроператором не внушают.

«Конец 2024 года – внесение законопроекта, рассмотрение его в Госдуме, принятие – это середина 2025 года. А в течение этого года мы должны будем заморозить огромные оборотные средства», – сказал Сирченко. Он добавил, что катастрофой это не станет, но отразится на потребителях. «Крупные компании выживут, но они вынуждены будут заложить это в стоимость турпродукта, чего не хотелось бы. Я сторонник того, чтобы снижалось», – отметил Александр Сирченко и предложил урегулировать вопрос отдельным постановлением правительства.

Прислушаются ли там, пока непонятно. Однако глава департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Ткач дал понять, что принципиально менять механизм фингарантий, очевидно, не будут.