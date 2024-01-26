Поток иностранных туристов в Санкт-Петербург в 2023 году вырос на 70%

Количество иностранных туристов, посетивших Санкт-Петербург, выросло в 2023 году почти на 70% по сравнению с 2022 годом, в том числе благодаря запуску электронных виз в РФ и открытию безвизового туробмена с Китаем и Ираном. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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"Уже запущена единая электронная виза для 55 стран, безвизовые групповые обмены с Китаем и Ираном, с Индией ведем переговоры. В том числе за счет этих мер в Северной столице в 2023 году поток зарубежных туристов вырос почти на 70%", - сказал министр на совещании по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга, которое провел президент России Владимир Путин.

В целом, по словам Решетникова, турпоток в Санкт-Петербург в 2023 году приблизился к доковидному уровню, а Ленинградская область превысила его еще в 2022 году. Сейчас рост туризма в агломерации обеспечивается за счет российских туристов. Например, в Северной столице их доля за два года выросла с 63% до 90%.