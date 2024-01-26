В Чувашии запускают проекты по родникам и экотропам
Год экологической культуры и бережного природопользования официально открылся в Чувашии. В 2024 году в республике начнется реализация двух новых проектов: формирование цифровой карты родников и создание экологических троп, заявил глава республики Олег Николаев.
"Очень важно <…> запустить в этом году <…> новые направления, которые <…> всколыхнут глубинные процессы связи поколений. <…> Это [проект] "Родники Чувашии": очищение родников, приведение их в порядок, [создание] цифровой карты родников. <…> Другой проект - это создание экотроп, которые будут охватывать в том числе эти родники", - отметил Николаев.
По его словам, развитие этих направлений поможет сплотить общество и привлечь в регион туристов.
"Эти два проекта, на мой взгляд, могут в этом году нас объединить <…> и создать новую практику", - полагает глава Чувашии.
Николаев подчеркнул, что в Год экологической культуры и бережного природопользования в регионе предусмотрено много мероприятий с охватом различных сторон жизнедеятельности. В их числе - мониторинг состояния экологической среды, внедрение цифровых сервисов, развитие системы переработки твердых коммунальных отходов, продолжение строительства инфраструктуры для очистки сточных вод, в том числе водоотведения.
"Наша задача - обобщить практику нашей работы в целом по направлению экологической повестки. <…> Главное - сохранить экологическое благополучие", - подчеркнул глава региона.
Председатель общественной организации "Российское экологическое общество" Рашид Исмаилов в своем видеообращении выразил поддержку в выборе экологической тематики.
"Мы приняли участие в подготовке плана мероприятий, сопровождаем этот план <…> интеллектуальными, инфраструктурными проектами, нашими кадрами", - подчеркнул Исмаилов.
В августе 2023 года Николаев в своем телеграм-канале написал, что Чувашии есть чем гордиться в плане экологии. По его словам, республика находится в числе регионов с хорошей экологией и не первый год входит в десятку лидеров экологического рейтинга России.
Родники и экотропы
Решение о формирование реестра с цифровой картой родников было принято в ноябре 2023 года. Проект включает инвентаризацию родников с последующей оцифровкой данных. Власти подчеркивают, что тема родников является очень значимой и чувствительной, а сами источники требуют не только учета, но и ухода.
На создание сети экологических троп в Чувашии планируется направить до 2035 года около 4 млрд рублей бюджетных и внебюджетных средств, сообщило Минэкономразвития республики на своем сайте. В настоящее время в регионе действуют пять экотроп, еще три маршрута власти намерены обустроить в рамках национального туристического маршрута "Великий Волжский путь".
Уточняется, что в планах - создание экологического маршрута из Мариинского Посада в Козловку, который предполагается выстроить "по следам" войска Емельяна Пугачева. Другой проект представляет собой прогулку из Новочебоксарска в Мариинский Посад вдоль правого берега Волги с переправой через устье реки Цивили. Также планируется проложить туристический экомаршрут из Чебоксар в Моргаушский округ, включающий панорамные виды Волги, посещение водопада Серебряный каскад и старейшины чувашских дубрав.
Год экологической культуры
2024 год в Чувашии - Год экологической культуры. В пресс-службе администрации главы республики отмечают, что особое внимание будет уделено проведению эколого-просветительских мероприятий, развитию и продвижению экологического туризма, благоустройству водных объектов. "Подспорьем в реализации мероприятий тематического года станет стратегия экологической безопасности до 2035 года, направленная на формирование комфортной и безопасной среды для жителей республики и постепенный переход на зеленую экономику", - говорится в сообщении.
Кроме того, запланированы стратегическая сессия "Экологическая политика и устойчивое развитие Чувашской Республики до 2030 года", всероссийский семинар по изучению состояния дубрав региона, встречи знаменитых экологов с молодежью. Пройдут конкурсы "Лучший эколог Поволжья - 2024", "Лучшее экологически ответственное предприятие Чувашской Республики". Также благоустроят памятник природы "Старейшина чувашских дубрав".