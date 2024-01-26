В Ессентуках построят два санатория и два отеля

В ставропольском городе-курорте Ессентуки реализуют четыре инвестиционных проекта в санаторно-курортной сфере общей стоимостью 16,5 млрд рублей. Они позволят создать свыше 6 тысяч койко-мест.

«Площадь инвестплощадки „Капельная балка“ в Ессентуках составляет 53 гектара. Для строительства объектов санаторно-курортного комплекса заключено четыре инвестиционных соглашения на сумму 16,5 миллиарда рублей, по ним предполагается создание свыше 2 тысяч рабочих мест и более 6 тысяч койко-мест», — сообщил ТАСС министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.

По его данным, в городе планируется построить санаторий «Волга» за 3 миллиарда рублей на 1 тысячу мест и санаторий «Русель Парк» за 3 миллиарда рублей также на тысячу мест. На территории ОЭЗ также появятся Wellness & SPA Mövenpick by Essentuki стоимостью 3 миллиарда рублей на 1 875 мест и Ramada resort hotel & medical spa by Essentuki объемом инвестиций 7,56 миллиарда рублей на более чем 2 тысячи мест.