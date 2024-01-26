В Нижегородской области растет спрос на паломнический туризм

Туроператоры и частные гиды предлагают около сотни различных вариантов экскурсий по храмам и монастырям Нижегородской области. Чтобы посмотреть на арзамасские купола, полюбоваться Макарьевским Желтоводским монастырём, походить по святой Дивеевской земле, туристы и паломники едут со всей страны. А ещё есть чуть менее известные обители, но не менее интересные с исторической и религиозной точек зрения.

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О некоторых из них, где непременно стоит побывать, читайте в нашем обзоре. Чудесное исцеление Оранский Богородицкий мужской монастырь известен своей чудотворной иконой XVII века Божией Матери Владимирской-Оранской. В обитель она возвращена из Нижегородского художественного музея 8 сентября 1998 года.

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Сам монастырь основал в 1634 году дворянин Пётр Глядков.

«В 1629 году Пётр Андреевич тяжело заболел и дал обет посетить Москву и поклониться Владимирской иконе. Получив исцеление и исполнив обещание, он заказал сделать с Владимирской иконы точный список. С ним он возвратился в своё родное село Бочеево. В 1634 году, на пятой неделе Великого поста, в ночь на Субботу Акафиста, Глядков слышал во сне повеление поставить церковь на горе».

Дальше история повествует о том, как Пётр отправился на поиски той горы. Пробираясь через лес и Орано поле, он заметил огонь на горе. Приблизившись, Глядков увидел сияние. Тут он понял, что нашёл место, которое представилось ему во сне.

После этого дворянин отправился в Москву к патриарху Иоасафу, рассказал ему всё и попросил грамоты на сооружение храма в честь Владимирской иконы Богоматери, который был построен и освящён в 1634 году. Вокруг храма возвели несколько деревянных келий. В 1642 году Пётр Андреевич Глядков, приняв постриг с именем Павел, переселился в обитель на жительство. К сожалению, в 1665 году основатель монастыря схимонах Павел был убит разбойничьей шайкой, ночью напавшей на обитель.Примечательно, что в первые годы существования обители от Оранской Владимирской иконы происходили чудесные знамения и исцеления, которых было более 500. Молва о чудотворной иконе распространилась далеко за пределы Нижегородской губернии.Богородский округ, село Оранки Здесь был царь На границе Нижегородской, Владимирской и Ивановской областей, на берегу реки Лух, в посёлке Фролищи Володарского округа находится мужской монастырь Флорищева пустынь – одна из самых красивых обителей в Российской империи. Расположен монастырь в лесной местности на Флорищевой Красной горе. Называется она так то ли из-за удивительной красоты, то ли из-за едва уловимого красноватого оттенка песка. Издревле здесь селились лесорубы и бортники. Судя по всему, бортник и лесоруб Флор был ярким человеком, поскольку песчаные холмы в окрестностях с тех пор стали называть Флорищевыми.

«Пустынями» в былые времена называли безлюдные, глухие места. Именно в такие, подальше от мира с его грехом, суетой и часто неправдой, и стремились уединиться ищущие всем сердцем Бога христианские подвижники.

История самого монастыря корнями уходит в XVII век. Место для него было выбрано не случайно. По преданию, путники, проходившие мимо Флорищевой горы, видели исходивший от неё лучезарный свет и часто слышали колокольный звон.Примечательно, что в 1677 году царь Фёдор Алексеевич Романов совершил своё первое паломничество в пустынь. Тогда же он повелел построить здесь каменную церковь. Возведение Успенского собора было завершено в 1681 году. В том же году Фёдор Алексеевич прибыл в обитель на освящение нового храма. В соборе установили иконостас, изготовленный в мастерских Оружейной палаты.

Уезжая из Флорищевой пустыни, царь забрал с собой настоятеля Илариона, который с 1682 года был митрополитом Суздальским. Однако свою пустынь не забывал, всё строительство шло под его руководством.

Володарский округ, посёлок Фролищи Создатели трудовой артели История монастыря в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» тоже началась с женской богадельни.

Согласно истории, при селе Большая Пица (Камкина) Нижегородского уезда жила крестьянка Марфа Димитриева. Оставшись вдовой, она отправилась в Саровский монастырь, чтобы спросить у саровских старцев, как ей жить дальше. Там же Серафим Саровский благословил её на подвижническую жизнь в молитвах и посте.

Вернувшись в село, Марфа построила небольшой дом около церкви и поселилась в уединении. Позже к ней присоединились ещё несколько женщин, желающих вести уединённую от мира жизнь. Сначала это была богадельня, а в 1901 году указом Святейшего Синода был образован женский Богородичный монастырь.

«Из года в год монастырь всё больше благоустраивался. Территория вокруг обители была обнесена деревянной оградой, внутри которой находилось два храма с колокольней, келейные корпуса для сестёр, различные хозяйственные постройки».

После революции 1917 года встала задача сохранить монастырь. Тогда игуменья Алексия организовала трудовую артель, которая была одной из самых передовых в регионе. Монахини пользовались всеми агротехническими достижениями и собирали большие урожаи, не истощая земли. Перед наступлением нового, 1927 года с монастырского собора неожиданно упал крест. Его подняли, водрузили на место, но всеми сёстрами монастыря это было понято как знак беды. Она случилась 1 мая 1928 года – монастырь официально закрыли, постройки разобрали на кирпичи.Возрождение монастыря началось в 2013 м. 9 июня 2014 года состоялась торжественная встреча иконы «Всех скорбящих Радость», написанной специально для обители.Дальнеконстантиновский округ, село Малая Пица По уставу Дивеевского монастыря В 1818 году по благословению Серафима Саровского в губернии был основан Абабковский Николаевский Георгиевский женский монастырь. Возникновение обители связано с именем Лукии Масленниковой, тайно принявшей постриг с именем Лампадия.

Первоначально на месте монастыря была лишь небольшая богадельня, где жила Лампадия с сёстрами. Со второй половины XIX и до начала ХХ века на средства благотворителей и попечителей в монастыре ведётся обширное каменное строительство: возведены Троицкий летний собор и зимний – Покровский. Строились также келейные корпуса, действовала церковно-приходская школа.

Судьба монастыря, как и большинства обителей, после революции оказалась печальной – храмы были разрушены. Возрождение началось лишь в 1995 году.

Поскольку монастырь основан по благословению преподобного Серафима Саровского, за основу взят Устав Дивеевского монастыря. В обители сёстры ежедневно совершают крестный ход вокруг монастыря с чтением 150 раз «Богородице Дево, радуйся». Ежегодно в конце мая проходит крестный ход на Спасский ключик с участием детей.

«В XIX веке недалеко от монастыря забил Спасский ключ. Тогда одному благочестивому христианину на источнике было явление образа Спасителя. Воду из этого родника и по сей день берут паломники, посещающие это место».

Кстати, около ключа находится высокая горка наподобие горы Фавор. По обычаю нужно трижды обойти высокую крутую горку с Иисусовой молитвой и «Богородице Дево, радуйся» с покаянным чувством, воспоминая свои грехи, затем облиться холодной ключевой водой.