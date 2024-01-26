Разработка туристической схемы "Большая Волга" начнется в феврале

Разработка туристической схемы "Большая Волга", которая объединит 13 регионов, начнется в феврале 2024 года при поддержке ВЭБ.РФ. Как сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ, проект будет представлен в правительстве России в первом квартале 2025 года.

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"Проект "Большая Волга" - это пространственная стратегия развития туристической отрасли 13 регионов России как единой туристической макротерритории, объединенной вокруг великой русской реки Волги. В проект входят Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская и Ярославская области. Разработка турсхемы начнется в феврале 2024 года", - говорится в сообщении.

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Создание таких пространственных стратегий на уровне макрорегионов является частью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как отметила руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова, турсхема определяет уникальные туристические предложения для каждого региона макротерритории, устанавливает цели развития туризма до 2030 года и оценивает объем инфраструктурных мероприятий.

Отмечается, что Татарстан занимает первое место по объему турпотока среди регионов Приволжского федерального округа и макротерритории "Большая Волга". Турпоток республики обеспечивает треть всех туристических поездок ПФО. В 2023 году Татарстан посетили около 4 млн туристов.

"Проект ВЭБа и "ПроГорода" "Большая Волга" рассматривает туристический потенциал всех 13 регионов макротерритории. С нашей стороны мы видим среди его ключевых задач - развить туристическую инфраструктуру на Волге, выявить новые локации с большим туристическим потенциалом вдоль трассы М-12 и, конечно, заложить инфраструктурные возможности для развития транспортной доступности региона, например, связку с Самарской областью", - приводятся в сообщении слова председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова.

Планируется, что проект будет представлен в правительстве России в первом квартале 2025 года.