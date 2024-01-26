Башкирия признана лидером в ПФО в проекте «Земля для туризма»

Росреестр реализует проект «Земля для туризма» по решению правительственной комиссии по региональному развитию с апреля 2022 года. На сегодняшний день в нём участвуют 45 регионов страны. В 2023 году в регионах выявлено в 2,5 раза больше участков, чем в 2022 году.