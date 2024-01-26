Башкирия признана лидером в ПФО в проекте «Земля для туризма»
Глава Росреестра Олег Скуфинский разъяснил, что специалисты региональных оперштабов разрабатывают подходы для улучшения использования потенциальных участков.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что создание туристической инфраструктуры положительно влияет на экономический рост страны и привлекательность регионов для инвестиций.
Росреестр реализует проект «Земля для туризма» по решению правительственной комиссии по региональному развитию с апреля 2022 года. На сегодняшний день в нём участвуют 45 регионов страны. В 2023 году в регионах выявлено в 2,5 раза больше участков, чем в 2022 году.