$89.52+0.8697.09+0.46
Почта

Башкирия признана лидером в ПФО в проекте «Земля для туризма»

Глава Росреестра Олег Скуфинский разъяснил, что специалисты региональных оперштабов разрабатывают подходы для улучшения использования потенциальных участков.

Башкирия признана лидером в ПФО в проекте «Земля для туризма»
© runews24.ru

Марат Хуснуллин подчеркнул, что создание туристической инфраструктуры положительно влияет на экономический рост страны и привлекательность регионов для инвестиций.

Росреестр реализует проект «Земля для туризма» по решению правительственной комиссии по региональному развитию с апреля 2022 года. На сегодняшний день в нём участвуют 45 регионов страны. В 2023 году в регионах выявлено в 2,5 раза больше участков, чем в 2022 году.

Отдых в России
Марат Хуснуллин
Росреестр