«Мокринский виадук» в Чувашии станет туристско-рекреационной площадкой

Уникальный «Мокринский виадук» расположен в чувашской деревне Мокры. Его история началась в 1916 году, когда по проекту инженера-мостостроителя, ученого Григория Передерия построили железобетонный мост длиной 368 метров из пятнадцати арочных пролетов.

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Максимальная высота виадука составляет 23,7 метра, а стоит он на шестнадцати опорах. В 1918 году, когда мост ввели в эксплуатацию, он был вторым по размерам бетонным железнодорожным сооружением в Европе.

«Мокринский виадук» соединил Москву и Казань, став действующей частью железнодорожного пути между крупнейшими ж/д узлами Арзамас и Канаш. В годы Великой Отечественной войны мост был объектом стратегического назначения. По виадуку проходили эшелоны с боевыми припасами, производственным оборудованием.

В 1968 году движение поездов по виадуку прекратилось, здесь демонтировали рельсы и ограждения вдоль моста. Но внешний вид объекта культурного наследия России даже спустя столетия сохранился без изменений.

Сегодня «Мокринский виадук» является точкой притяжения местных жителей. Здесь часто можно встретить и гостей Чувашской Республики, которые приезжают полюбоваться уникальным монументальным сооружением. Теперь для их удобства здесь создадут современную туристскую зону.

Недавно Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики одобрил проект создания инфраструктуры туристско-рекреационной площадки «Мокринский виадук».

Здесь построят кафе, 50 гостевых домов, обустроят административный и хозяйственный блоки. Также обеспечат электро-, газо- и водоснабжение. А чтобы путешественники с комфортом добирались до площадки, проложат дорогу длиной 6,6 километра.