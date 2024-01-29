В Бурятии открыли бассейн с термальной водой

По данным пресс-службы правительства Бурятии, источник под открытым заработал на территории курорта "Горячинск". Все работы были профинансированы из бюджета нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В прошлом году оздоровительное заведение выиграло грант на благоустройство термального бассейна.

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Право на посещение бассейна имеют не только отдыхающие на курорте, но и туристы.

Напомним, что бальнеологический курорт "Горячинск" был основан в 1810 году. Согласно информации республиканского Минтуризма, лечебные факторы и уникальный климат делают применение термальной кремнистой слабоминерализированной сульфатно-натриевой воды и сульфидных сапропелевых лечебных грязей более эффективным. Пациенты способны восстановить функциональность органов пищеварения, кровообращения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.