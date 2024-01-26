На перевале Дятлова поставят таблички для туристов
В Свердловской области планируется разметить маршрут Большой Уральской тропы вплоть до перевала Дятлова: там установят маршрутные таблички. Кроме этого, волонтеры планируют наполнять другие тропы экскурсионными программами, аудиогидами и прочими удобствами.
«Южный Урал и Северный Урал – самые популярные направления для туризма. Если спросить москвичей, что они знают про Урал, то они сразу же вспомнят про перевал Дятлова», – уверен директор некоммерческой «Лаборатории внутреннего туризма» Вячеслав Пестриков.
На презентации планов в Уральском педуниверситете он уточнил, что заниматься работой на маршрутах будут волонтерские группы. При этом есть планы дойти аж до северного Казахстана, но там надо согласовывать с властями соседнего государства. Большая уральская тропа включает и водный маршрут, а также – по планам волонтеров – будет запланирован велосипедный маршрут. Уже в скором времени начнется его разведка в поле.
Большая уральская тропа в целом насчитывает тропы длиной 5500 км и пролегает через пять регионов: Пермский край, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области и Башкирию. Сконцентрируются и на повышении эффективности сети туристических информационных центров, размещении навигационных и информационных стендов, расширении сети радиальных маршрутов.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что Большая уральская тропа станет брендом Урала у иностранных туристов.