Поезд между Калининградом и Москвой будет ходить ежедневно с 25 апреля

«В апреле поезд №148/147 Калининград – Москва станет ежедневным! С 25 апреля из Калининграда поезд будет отправляться в 20:35 и прибывать в Москву на следующий день в 20:12. С 26 апреля из Москвы поезд будет отправляться в 14:15 и прибывать в Калининград в 10:56», – говорится в сообщении.