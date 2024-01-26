Поезд между Калининградом и Москвой будет ходить ежедневно с 25 апреля
С 25 апреля 2024 года поезд между Калининградом и Москвой будет курсировать ежедневно, сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД»).
«В апреле поезд №148/147 Калининград – Москва станет ежедневным! С 25 апреля из Калининграда поезд будет отправляться в 20:35 и прибывать в Москву на следующий день в 20:12. С 26 апреля из Москвы поезд будет отправляться в 14:15 и прибывать в Калининград в 10:56», – говорится в сообщении.
Уточняется, что в сообщении с Калининградом продолжают курсировать фирменный поезд №29/30 «Янтарь» сообщением Калининград – Москва, поезд №79/80 Санкт-Петербург – Калининград, поезд №359/360 Адлер – Калининград.
В ФПК добавили, что поезда следуют по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров, в каждом составе могут проезжать не более 300 человек.