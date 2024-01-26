В Пулково предложили особый подход к иностранным туристам

«Таких гостей нельзя на глазах у их семьи остановить и досмотреть в манере, как в нашей стране досматривают. Иначе они прилетят один раз, потом расскажут у себя на родине, что им не понравилось, и больше мы никого здесь не увидим», – считает гендир Пулково Леонид Сергеев. Он, кстати, отметил, что как раз такого досмотра не избежал один из шейхов.