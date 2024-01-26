Улыбаться и не трогать: в Пулково предложили особый подход к иностранным туристам
Досматривать иностранных туристов с улыбкой, а не с особым пристрастием предложили в Пулково. Руководство аэропорта считает, что для их встречи нужно вводить «другой уровень сервиса». Это касается в первую очередь банальной приветливости и дружелюбности, на что далеко не всегда можно надеяться как на досмотре, так и при встрече с пограничниками.
Другим тонким моментом является сам процесс проведения досмотра. У наших сотрудников безопасности этот процесс неразрывно связан с прощупываниями, похлопываниями и прочими тактильными приемами. Например, гостям с Ближнего Востока такой формат крайне нежелателен из-за особого восточного менталитета и религиозных вопросов.
«Таких гостей нельзя на глазах у их семьи остановить и досмотреть в манере, как в нашей стране досматривают. Иначе они прилетят один раз, потом расскажут у себя на родине, что им не понравилось, и больше мы никого здесь не увидим», – считает гендир Пулково Леонид Сергеев. Он, кстати, отметил, что как раз такого досмотра не избежал один из шейхов.
«А остальных, получается, можно в обычной манере досматривать и без улыбок? Давайте просто ко всем уважительно относиться, как такой вариант?» – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», обсуждающие новость.
«Люблю Пулково, но в последний раз попала на таких жутких хабалок. Я понимаю, смена длинная, постоянно на ногах. Кто-то подтупливает из пассажиров, но не все же. Мне улыбаться во весь рот не надо, но кричать дурниной тоже не стоит».
Увы и ах, но трогать в Пулково пока что придется всех пассажиров. Ранее TourDom.ru писал, что петербургский аэропорт самостоятельно отключил рентгеновские сканеры, которые облегчали досмотр.